Videót osztott meg Orbán Viktor Indonéziából

Mint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök szerdán Indonéziába utazott, ahol a jobbközép pártokat tömörítő Centrista Demokrata Internacionálé (CDI) vezetőségi ülésén is részt vett Yogyakartában.

A kormányfő a gyönyörű országból korábban képeket is megosztott közösségi oldalán, most pedig a videó is megérkezett a Facebookra:

„Indonézia 2020 // Indonesia 2020” – írta a bejegyzéshez Orbán Viktor.