Vimos Harryről: Lazulni látszik a kötelék

Holló Bettina ,

Hatalmas a feszültség a Nagy-Britanniában, a család és az alattvalók is értetlenül állnak a hír előtt, miszerint Harry herceg és Meghan hercegné kiválik a királyi családból. Vilmos herceg eddig mindenben támogatta kisöccsét, de most nála is betelt a pohár.

„Édesanyánk halála óta nagyon erős kapocs fűzött össze bennünket. Most úgy érzem, ez a kötelék lazulni látszik, nem tudok úgy tekinteni Harryre, mint régebben. Egész életemben vigyáztam rá, de a történtek után ezt nem vagyok képes megtenni többé” – idézte Vilmost a Sunday Times.

A pár döntése egyébként az egész családnak rosszulesett, II. Erzsébet csúcstalálkozót hívott össze, amelyen szakértők szerint megpróbálják majd Harry szemét felnyitni, és rávilágítani arra, hogy bejelentésével a jó hírnevén túl vagyona egy jelentős részét is kockára tette. Ugyanis, ha Kanadába költöznek, akkor kanadai adóterhek hárulnak arra az évi 2,3 millió fontra (több mint 900 millió forint), amelyet Károlytól kapnak.