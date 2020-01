Virth Balázs az úszás legcsendesebb hőse

Extra

Holló Bettina ,

Még lehet szavazni a Highlights of Hungary jelöltjeire. A 2013-ban indult projekt lényege, hogy színes képet adjon a hazai kreatív szektor produktivitásáról, eredményeiről. Az esélyesek között van Virth Balázs úszóedző is, aki többek mellett Kapás Bogit is hozzásegítette legnagyobb sikereihez.

A Highlights of Hungary 55 jelöltje egytől egyig értéket képvisel. Egy kis ideig még lehet rájuk szavazni, a támogatást pedig meg is érdemlik, hisz mindannyian letettek valamit az asztalra, legyen szó kultúráról, egészségügyről, gasztronómiáról vagy éppen sportról.

Virth Balázs úszóedző több versenyzője is kiemelkedő nemzetközi sikereket ért el. 17 éven keresztül vett részt Gyurta Dániel felkészítésében, de Szilágyi Liliána és Risztov Éva is sokat köszönhet neki.

Kapás Boglárkával 2016 óta dolgozik együtt, gyorsan megtalálták a közös hangot. „A 2017. évi világbajnokság után határoztuk el, hogy kipróbálunk új irányokat. Az ok egyszerű: nyerni akar! (…) Az eddig is motivált és maximalista Bogi új erőre kapott, és még többet adott ki magából. 2018-ban óriási hajrával Európa-bajnok lett 200 méter pillangón, majd egy év múlva szintén tökéletes hajrával világbajnok lett – írja bemutatkozásában az úszóedző, akiről kurátora, Böszörményi-Nagy Gergely, a Design Terminal vezetője, a Brain Bar alapítója a következőképpen nyilatkozott.

„Az első számú magyar sikersportág legcsendesebb hőse, aki a háttérbe húzódva viszi tovább az úszópápa, Széchy Tamás örökségét. Szakmájához és a nyilvánossághoz is példamutató szerénységgel közelít, pedig bármelyik interjújából egyértelműen kiderül, hogy brutálisan nehéz és összetett szakmát választott. 2019-ben Kapás Bogi világbajnoki aranyával nemcsak felért eddigi pályafutása csúcsára, de sokunknak okozott nagy-nagy örömet.”