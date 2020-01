Vitézy: Rengeteg fejlesztés lesz Budapesten

Belföld

Miközben az ellenzék és propagandamédiája Budapest „kivéreztetéséről” hazudozik, a valóságban a kormány nemrég hozta létre a Budapest Fejlesztési Központot. A BKF vezérigazgatója Facebook-bejegyzésében számtalan fővárosi fejlesztésről számolt be. Ebből is látszik, hogy a kabinet továbbra is érdekelt Budapest sikerében.

„Budapest fejlesztésével foglalkozó államtitkárság létrejötte óta dolgozunk többek között azon, hogy a vasút végre nagyobb szerepet vállaljon Budapest közlekedési hálózatában, megszűnjenek a tarthatatlan állapotok a budapesti repülőtéren és meginduljon a hévek fejlesztése. Ez a közös munka léphet most új szintre a Budapest Fejlesztési Központ létrejöttével” – írta Vitézy Dávid, a BFK vezetője közösségi oldalára, ahol a szakember részletezte, milyen fejlesztések várhatók a jövőben Budapesten.

Megújuló városrészek

Számos beruházás van előkészítés alatt, a Déli Városkapu-fejlesztéstől kezdve az új Diákvároson, a csepeli nagy közparkon, a HÉV-ek fejlesztésén és a H6-os és H7-es HÉV-vonalak Kálvin térig való meghosszabbításán keresztül az új déli Duna-hídig. Ide tartozik a kőbányai rozsdanegyed megújítása is, benne az új Közlekedési Múzeummal.

Közlekedési fejlesztések

A vasút bekapcsolása Budapest vérkeringésébe, a fejpályaudvarok fejlesztése, a Dunán átívelő új vasúti összeköttetés előkészítése, a Körvasút fejlesztése, új vasúti megállók létesítése, a Liszt Ferenc repülőtér 2-es és leendő 3-as termináljának bekapcsolása a vasúti hálózatba, új P+R parkolók építése, a regionális koordináció javítása a budapesti és az elővárosi tömegközlekedés között.

Autómentes városliget

Nekiláthatunk a Városliget teljes autómentesítésének, a Népliget megújításának, a belváros forgalomcsillapításának. A partnerek köre széles: a Liszt Ferenc repülőtér tulajdonosaival is folytatni kell a tavaly megkezdett szoros együttműködést, hogy a repülőtér Budapesthez méltó, korszerű légikikötővé váljon, teljesen új fő terminálépülettel, vasúti kapcsolattal, a közúti helyett a közösségi közlekedést téve a megközelítés fő módjává.