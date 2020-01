Wichmann Tamás: A felém áradó szeretet ad erőt

Extra

Kiss Nóra ,

Újra kórházban kezelik a rákkal küzdő 71 éves Wichmann Tamást. A kenu-bajnok a Lokálnak azt mondta, hogy élete legnagyobb harcát vívja, de a felé áradó szeretet segít abban, hogy ne adja fel. Az is óriási boldogság számára, hogy életműdíjat kapott.

A kajak-kenu sportág legendája, a kilencszeres világ-, háromszoros Európa-bajnok, olimpiai ezüst- és bronzérmes Wichmann Tamást élete egyik legnagyobb elismerése érte: életműdíjjal jutalmazták a 62. M4 Sport – Az Év Sportolója Gálán.

– Felemelő érzés volt átvenni a díjat. Meglepett és meghatott a közönség szeretete, és ezúton szeretném megköszönni a rengeteg gratulációt és jókívánságot. Óriási boldogság és öröm nekem ebben a nehéz időszakban – kezdte a Lokálnak Wichmann, aki mindeközben élete legnagyobb harcát vívja. 2017-ben rákot diagnosztizáltak nála. Több kemoterápián is átesett, a betegség azonban elhatalmasodott rajta.

Wichmann az állapota ellenére minden erejét összeszedve személyesen vonult fel a színpadra az Örömóda klasszikusára, és vette át életműdíját csütörtökön a Nemzeti Színházban.

– Nagyjából egy hete fekszem a Szent László Kórházban. A díjátadóra azonban mindenképpen szerettem volna elmenni, és boldog vagyok, hogy ez sikerült. A kórházból érkeztem az ünnepségre, és rögtön utána mentem is vissza. Örök emlékként él majd bennem az a pillanat. Külön öröm számomra, hogy az Örömódára vonulhattam be. Egész életemet végigkísérte ez a dal, és benne van az életfilozófiám.

Tamásnak hatalmas erőt ad a harchoz a feléje áradó szeretet, bár bevallja: egyre nehezebbek számára a mindennapok.

– Nagyon lerobbantam. Korábban kemót kaptam, most azért vagyok kórházban, mert megjöttek az új gyógyszereim, amikkel kicsit javulhat az életminőségem. Nem egyszerű, mert az életigenlés és az élet szeretete erősen bennem él. Kemény dolog helytállni. Igyekszenek most az orvosok felerősíteni, nem tudom meddig kell még bent lennem. A család és a barátok támogatnak, rendszeresen látogatnak. A hétvégén is itt volt a menyem és a fiam, együtt néztük a vízilabdameccset. A felém áradó szeretet ad erőt ahhoz, hogy ne adjam fel.

Hatalmas sikert aratott portréfilmje

Az Uránia Nemzeti Filmszínházban telt ház előtt mutatták be január elején a Wichmann Tamásról készült portréfilmet. A rendező, Kövessy Róbert elmondta, hogy a film ötlete akkor született meg benne, amikor 2017-ben értesült arról, hogy több mint három évtized után bezár Wichmann Kazinczy utcai kocsmája. Az alkotás bemutatja a Szent Jupát kocsma utolsó napjait, Wichmann Tamás sportkarrierjének főbb állomásait, de a kilencszeres világbajnok előadásában felcsendülnek benne a legnépszerűbb kenus nóták is. A bajnok háláját fejezte ki a sorsnak, hogy még életében köszönhetett el az Urániában összegyűlt nézőktől, akik hosszú percekig tartó vastapssal és könnyekkel ünnepelték a sportolót és az alkotást. Az 50 perces portréfilm február 2-án lesz látható a Duna Televízión.

Súlyos baleset után kezdett sportolni

Wichmannt hétévesen ütötte el a zebrán egy autó. Nyolc napig feküdt kómában, elmondása szerint édesanyja imádkozta ki a halál torkából. A balesetben összetört a medencecsontja, emiatt hét évig járógéppel mozgott. Tizenkét évesen először a boksszal erősítette lábait, majd elkezdett kenuzni. Hamar Magyarország egyik legkiemelkedőbb sportolójává vált. Kilencszer lett világbajnok és háromszor Európa-bajnok. 1968-ban és 1972-ben is olimpiai második helyezett lett 1000 méteren, 1976-ban pedig ugyanebben a számban a bronzérmet szerezte meg.