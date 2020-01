Zarándokvonatokat indít a MÁV

Extra

Holló Bettina ,

2020-ban újra robognak a zarándokvonatok a Misszió Tours Utazási Iroda és a MÁV-Start együttműködésének keretében. A ma már hagy ományos, a csíksomlyói pünkösdi búcsúba induló Boldogasszony zarándokvonat és a lengyelországi Czestochowába tartó Fekete Madonna zarándokvonat mellett a hercegovinai Medjugorjéba is indul októberben vonatos zarándoklat.

Különleges élményeket, rendhagyó programokat ígérnek most is az Erdélybe, Lengyelországba és Bosznia-Hercegovinába induló különvonatok. A szervezők a vonatos utazások alatt vonatrádióval, közös programokkal és éttermi, mozgóbüfé-szolgáltatásokkal is várják majd a résztvevőket.

A Boldogasszony, valamint a Fekete Madonna zarándokvonatok fővédnöke dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke a csütörtöki sajtótájékoztatón levélben köszöntötte a zarándokokat.

„Mai világunkban, amelyben a nagyvilág és a szélrózsa minden irányába utazhatunk, a legértékesebb utazás változatlanul az, amely önmagunkhoz vezet. Czestochowa és Csíksomlyó a keresztény Európa két lelki fellegvára, ahol a hit, a remény és a szeretet ereje megérinti a nyitott szívvel érkezőket. Mindaz, ami ezeken a megszentelt helyeken történik messze túlmutat önmagán. Mindkettő jel, amelyet minden jóakaratú ember érthet és megérthet: összetartozunk” – fogalmazott a levelében.

A lengyelországi zarándoklat lelki vezetője dr. Veres András püspök lesz, a Medjugorjéba induló vonatos zarándoklatot ebben az évben is dr. Székely János szombathelyi megyés püspök vezeti.

Magyarország kormánya támogatásával, a Rákóczi Szövetség közreműködésével és más szervezések keretében sok száz fiatal is részt vesz majd ezeken a határokon átívelő, a nemzeti összetartozást és a nemzetek közötti összefogást erősítő zarándokvonatos eseményeken.

Népszerű a csoportos utazás

2019-ben a MÁV-Start 61 különvonatot közlekedtetett, 11 ezer 543 belföldi és 241 nemzetközi csoport utazásában közreműködött, az így elszállított utasok száma meghaladta a 1,2 millió főt – ­számolt be róla dr. Kormányos László. A MÁV-Start vezérigazgató-helyettese elmondta, 2020-ban is jelentős csoportos utazás iránti érdeklődés mutatkozik, a nemzetközi forgalomban elsősorban a kormány külföldi nyelvtanulási programjához kapcsolódóan, belföldi forgalomban pedig az Erzsébet-táborok és az eucharisztikus kongresszus idején számít jelentős csoportos utazási igényre a vasúttársaság.

Dátumok, helyszínek

Boldogasszony Zarándokvonat – a csíksomlyói búcsúba

Máriaradna, Déva, Marosvásárhely, Gyergyó, Csík és a Gyimesek

2020. május 28–31. (4 nap/3 éj)

Fekete Madonna zarándokvonat, Czestochowa – Krakkó

2020. június 22–25. (4 nap/3 éj)

Medjugorjei zarándokvonat a béke királynőjéhez – Bosznia-Hercegovina

2020. október 14–18. (5 nap/2 éj)