Zugló is többet érdemel

Itt toporog az ajtónk előtt fekete köpönyegében a kaszás, pedig Karácsony Gergely arkangyal már javában suhogtatja klímavészhelyzetre rendszeresített pallosát. A téli szellőben szálló por azonban csak nem tűnik tova, pedig a legfőbb polgármester elrendelte a szmogriadó tájékoztatási fokozatát. Ha ettől sem lesz hirtelenjében alpesi minőségű hegyi levegő a Széna-tér, Éles sarok, Rottenbiller utca háromszögben, akkor semmitől.

Akár nevethetnénk is, ha nem lenne százszor, ezerszer komolyabb az ügy. Karácsony Gergely azonban főleg szavakban – igaz, remekül -, és Arckönyv-posztjaiban aggódik a levegő és a környezet minőségéért. Zugló első polgáraként is napestig aggódott, persze nem lett szebb, tisztább, gazdagabb és élhetőbb a harminc-negyven éve még Pest Rózsadombjaként is emlegetett XIV. kerület. Sokkal inkább rondább és koszosabb.

Utódja, a második kerületből leigazolt Horváth Csaba, majd száz napja dirigál Zuglóban, és nyilván nem akarja sokkolni az ottaniakat, mert minden maradt a régiben. Továbbra is tarkabarka szemétkupacok törik meg a Mexikói úti töltések egyhangúságát, a Bosnyák téren komoly következtetéseket lehet levonni a környéken állomásozók alkoholfogyasztási szokásairól, és a Nagy Lajos király útján különösebb átalakítás nélkül le lehetne forgatni egy 1954-ben játszódó filmet.

Zugló azért ennél többet érdemel!