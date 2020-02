9029 tárgyat hagytak el a vonatokon tavaly

Extra

Lokál ,

Másfélszeresére nőtt a vonatokon elhagyott tárgyak száma 2018-hoz képest: míg két éve 5883, 2019-ben már 9029 talált tárgyat regisztráltak, amelyek közül minden második visszakerült a tulajdonosához – adta hírül közleményében a MÁV. Hozzátették, hogy a talált tárgyakat tavaly november óta okostelefonnal rögzítik egy adatbázisban, ahová már fényképeket is fel lehet tölteni, amivel az azonosítás jelentősen leegyszerűsödik. Az elhagyott dolgok között egyébként főként táskák, iratok, pénztárcák, kulcsok és ruhaneműk találhatók, de volt már babakocsi, műláb, javítás alatt álló érettségi dolgozat, doktori disszertáció és szakdolgozat is. A vonaton felejtett értékek után telefonon is lehet érdeklődni a Mávdirektnél.