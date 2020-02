A Dal – Ők lépnek színpadra az első elődöntőben

Extra

Véget értek A Dal 2020 előválogatói, az adásokból továbbjutó tizennyolc dal két elődöntőben verseng a továbbiakban egymással. Az elődöntők különlegessége, hogy A Dal történetében először a versenydalok akusztikus változatban csendülnek fel a stúdióban szombat este.

A két elődöntőből nyolc versenyző kerül a március 7-ei döntőbe, amelynek győztese 75 millió forint összértékű nyereménnyel építheti tovább zenei karrierjét. A szombati elődöntőben a következő előadók lépnek majd színpadra: Fatal Error, HolyChicks, Horus x Marcus ft. Fekete Bori, NÁGI, Nagy Bogi, Takács Nikolas, Tortuga, Varga Szabolcs, valamint Rácz Gergő és Orsovai Reni duója. Utóbbi énekesnő dupla eséllyel indul a fődíjért, hiszen ő a Nene nevű zenekarral is továbbjutott az elődöntőbe, Későre jár című dalukat a február 29-ei elődöntőben hallhatjuk majd. A most következő adásban az is kiderül, hogy kinek ítéli a zsűri „A Dal 2020 Felfedezettje” különdíjat, amelynek nyertese a Petőfi Zenei Díj ezen kategóriájának díját is megkapja. A Dal 2020 szombatonként 19.35-től látható a Duna Televízió és a Duna World műsorán.