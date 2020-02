A gyönygyöspataiak 98 százaléka nemet mondott a politikai akcióra

Belföld

A politikai tüntetés szervezői saját magukat leplezték le, hiszen a “szabad Gyönygyöspatáért” meghirdetett demonstrációra Gyöngyöspatáról nem egész egy busznyi ember érkezett. Ez azt jelenti, hogy a gyöngyöspataiak 98 százaléka nemet mondott erre a politikai akcióra – jelentette ki Horváth László miniszterelnöki megbízott, a térség fideszes parlamenti képviselője vasárnap a kormány Facebook-oldalán elérhető videóban.

Horváth László azt hangsúlyozta: világossá vált, hogy a “Soros György által támogatott szervezetek” nem akarnak békés együttélést magyarok és cigányok között, és nem akarnak tisztességes, jó és igazságos válaszokat a meglévő problémákra. Az ő “receptjük” – emelte ki -, hogy először tudatosan gerjesztenek egy konfliktust, majd “harcba szólítják” a cigányságot a többségi társadalommal szemben.

“Ez tisztességtelen és elfogadhatatlan” – jelentette ki a miniszterelnöki megbízott.

Hozzátette: számukra az a fontos, hogy az elmúlt években a cigányság többségének számára a segélyalapú életet felváltotta a munka- és tanulásalapú élet. Senkinek nem fogjuk engedni, hogy ezt a nehezen elért közös eredményt a saját politikai céljai miatt lerombolja – szögezte le Horváth László.

Soros-gárdisták vonulnak, a tűzzel játszanak Gyöngyöspatán

Tüntetést szerveztek, buszokkal viszik a „pestieket” azok a Soros-féle szervezetek, amelyekre mindig lehet számítani, ha ki lehet forgatni a dolgokat, ha lehet játszani a tűzzel – számolt be a Ripost nemrég. A tüntetést szervező Soros-hálózat most egy Setét Jenő nevű aktivistát tol maga előtt, aki már nagyon sokszor részesült az amerikai milliárdos anyagi juttatásaiból. Most jól jön, mint „roma polgárjogi aktivista”, hogy kevésbé lógjon ki a lóláb.