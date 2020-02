A Helsinki Bizottság sorozatgyilkossággal gyanúsított migránst véd

Belföld

Egy hónap időtartamra elrendelte vasárnap a nyomozási bíró a 38 éves pakisztáni Ahmed Z. letartóztatását. Az ázsiai ország hatóságai szerint a férfi 2009 és 2017 között sorozatban gyilkolt pénzért, valamint sorozatrabló. Nemzetközi körözés alapján 2017-ben fogták el a magyar rendőrök, azóta többször elutasították menekültügyi kérelmét. A Soros Györgyhöz köthető jogvédők azonban pert indítottak Strasbourgban a magyar állam ellen, emiatt majdnem el kellett engedni.

A Fővárosi Főügyészség indítványának megfelelően letartóztatta a nyomozási bíró tegnap a többszörös emberöléssel, sorozatrablással és egyéb bűncselekményekkel gyanúsított 38 éves pakisztáni Ahmed Z.-t – írja a Magyar Nemzet.

A terhelt jelenléte csak a legsúlyosabb kényszerintézkedéssel biztosítható az ellene folyó büntetőeljárásban, és kizárólag így zárható ki annak veszélye, hogy újabb, szabadságvesztéssel fenyegetett, szándékos bűncselekményt kövessen el – tudta meg a lap Rab Ferenctől, a főügyészség helyettes szóvivőjétől.

A Bács-Kiskun megyei rendőrök még 2017. október 24-én fogtak el a déli határ közelében egy migránscsoportot, köztük Ahmed Z.-t. Az ellenőrzéskor a nemzetközi körözési listán bukkantak rá a hazája, Pakisztán által kibocsátott nemzetközi elfogatóparancsra, amit egyebek mellett többszörös emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt adtak ki.

Ahmed Z.-t kiadatási őrizetbe vették és őrzött közösségi szállásra szállították kiadásáig. Lapunk úgy tudja, itt, a közösségi szálláson vette fel vele a kapcsolatot a Helsinki Bizottság aktivistája, és képviselte őt a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz benyújtott, menekültstátus iránti kérelme ügyében – ismerteti a Magyar Nemzet.

A hivatal az elmúlt időszakban többször is elutasította a hazájában csak „mészárosként” emlegetett férfi kérelmét, a Helsinki Bizottság pedig legutóbb a strasbourgi emberi jogi bírósághoz fordult, beperelve a magyar államot; a bíróság igazat adott nekik, és újabb menekültügyi eljárásra kötelezte hazánkat.

A huzavona miatt letelt volna a kiadatási őrizet maximális időtartalma, és Ahmed Z.-t szabadon kellett volna engedni. A kiadatási eljárás azonban éppen a jogvédőknek, valamint Strasbourgnak köszönhetően még nem fejeződött be, így a kiadatást kérő állam egyelőre nem tudja lefolytatni a büntetőeljárást. Polt Péter legfőbb ügyész döntése értelmében a férfi menekültügyi helyzetének tisztázása nem akadálya a büntetőeljárás lefolytatásának, és a magyar büntető törvényt alkalmazni kell azokra a cselekményekre is, amelyek a magyar törvény szerint is bűncselekménynek minősülnek és az elkövetés helyének törvénye szerint is büntetendők.

Minderre figyelemmel magyar büntetőeljárás is indult pénteken, amelyet a Fővárosi Főügyészség irányítása mellett a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda folytat le. Ekkor vették bűnügyi őrizetbe a pakisztáni migránst.

Gyanúsítottként hallgatják ki a férfit aljas indokból, több ember sérelmére elkövetett emberölés, súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás, fegyveresen és csoportosan elkövetett rablás és lőfegyverrel visszaélés bűntette miatt. Amennyiben Magyarországon kerül bíróság elé, és bizonyítottnak találják az Ahmed Z. elleni vádakat, tényleges életfogytiglani fegyházat is kaphat.