A kormány segíti a munkanélkülivé lett ózdiak elhelyezkedését

Belföld

MTI ,

A kormány segíti a munkanélkülivé váló ózdiak elhelyezkedését – közölte pénteken az innovációs és technológiai miniszter a városban, miután Riz Gábor fideszes képviselő társaságában önkormányzati vezetőkkel és az ABB cég vezetőivel egyeztetett.

A főként elektromos kismegszakítókat, áram-védőkapcsolókat és túláramvédelmi megszakítókat gyártó ABB a héten jelentette be, hogy az év végén bezárja ózdi gyárát, ami mintegy 1200 munkahelyet érint.

Palkovics László sajtótájékoztatóján azt mondta: a cél az, hogy a társaság munkavállalói mielőbb új állást találjanak, ezért a tárca prioritásként kezeli az ózdiak ügyét.

A minisztérium azon dolgozik, hogy az ózdi munkavállalók biztonságban legyenek, és minden eszközt ennek rendel alá – tette hozzá.

A kormány már korábban is segített Ózdon, és most is fog – mondta Palkovics László. Közölte: az ABB arról tájékoztatta, hogy nem azért hozta meg döntését, mert nem volt elégedett az ózdiak munkájával, hanem azért, mert a termék “kifutott”.

A legoptimálisabb az lenne, ha a gyár egyben maradna, befektetők érkeznének, erre pedig van remény, a munkavállalók képzettek. “Készek vagyunk, hogy ehhez támogatást nyújtsunk” – közölte.

Már nagyon sok vállalat jelentkezett a térségből, hogy az elbocsátandó, képzett dolgozókat alkalmaznák, a tárca ehhez is támogatást ad – tette hozzá a miniszter.

Az ABB kedden a piaci kereslet csökkenésével indokolta az ózdi gyár bezárását, amely 2018-ban került a tulajdonába a GE Industrial Solutions felvásárlásának részeként.

Az üzem 2020 végén áll le véglegesen. A megmaradó néhány gyártósort az ABB más üzemeibe telepítik át. A döntés nem befolyásolja az ABB egyéb magyarországi befektetéseit.

A cég közölte, hogy az elbocsátandó dolgozóknak támogatást kíván nyújtani, amely meghaladja a Munka törvénykönyve által előírt szolgáltatásokat.

Az ABB több mint száz országban van jelen és 144 ezer embert alkalmaz.

A nyilvános cégadatok szerint az Industrial C&S Hungary Kft. néven működő ózdi üzem árbevétele 2018-ban 54,3 milliárd forint, adózás utáni vesztesége pedig 13 milliárd forint volt.