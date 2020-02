Külföld

MTI ,

Az oszakai lehet az első repülőtér, amelyet kutyavécével is felszerelnek.

A Japán nyugati részének turistacélpontjait kiszolgáló repülőtér a héten elsőként nyithatja meg csak kutyáknak szánt illemhelyét, amit korábban nemcsak az utasok, hanem a repülőjáratok dolgozói is kértek, akik már többször számoltak be az illemhely hiányából származó „balesetekről”. A fotók szerint a világos színű kaviccsal felszórt, járdával körülvett sarkot zuhannyal és vízcsappal is ellátták.