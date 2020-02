A macskák misztériumát kutatja a költőnő

Belföld

„Amikor gyerekkoromban megkérdezték, hogy mi szeretnék lenni, gyakran arra gondoltam, hogy „macskás hölgy”, de nem mertem rávágni; persze azóta rájöttem, hogy „macskáshölgynek” lenni tényleg nem is olyan rossz életpályamodell.” -árulta el Viola Szandra költő, irodalmár arra a kérdésre, hogy miért indít macskás könyveket bemutató irodalmi est sorozatot a Cat Caféban.

„A Bölcs Macska estek célja, amellett, hogy macskás motívumokat felvonultató szépirodalmi alkotásokról filozofálunk a szerzőkkel, műfordítókkal az, hogy a Macskavilág Alapítvány számára gyűjtsünk, azaz a jótékonykodásért cserébe adni is szeretnénk valamit: egy kellemes, macskabarátokkal együtt töltött estét. Annyira sok jót kaptam az életem során a macskáktól, tényleg nem volt olyan, hogy bármennyire is szomorú vagy beteg voltam, egy-egy cica dorombolása és kedvessége ne tudott volna enyhíteni a szenvedésemen. Most így próbálom mindezt meghálálni, hogy gyűjtést szervezek a bajbajutott cicmókik számára. Aki szeretné élvezni a csodálatos, macskatikus energiákat, jöjjön február 27-én, 19 órára a Cat Caféba, ahol rajtam és az írókon kívül 15 gyönyörű és barátságos macska várja a vendégeket!” – invitálja a résztvevőket a Bölcs Macska estek házigazdája, Viola Szandra.

A Macskavilág Alapítvány, akiknek az estek bevételét szeretnék felajánlani a résztvevők az utcán kóborló állatokon segít, igyekszik megakadályozni a gazdátlan állatok értelmetlen szenvedését és pusztulását. A Macskavilág Alapítvány nem „klasszikus” menhelyi körülmények között tartja a cicákat, hanem igyekszik megfelelő orvosi ellátás és szükség esetén karanténozás mellett olyan körülményeket biztosítani a bársonytalpú négylábúak számára, ahonnan már kiegyensúlyozott lelkivilágú, egészséges macskaként kerülhetnek gazdihoz. A segítő szervezet munkájának köszönhetően ezidáig több, mint száz macska talált szerető otthonra. Az Alapítvány céljai között szerepel továbbá a felelős állattartás eszméinek terjesztése is.

A Bölcs Macska sorozat első félévében Zalai Károly Minden hétre macska, Száraz Miklós György Az Ezüst Macska, Genki Kawamura Ha a macskák eltűnnének a világból, Petőcz András A macska visszatér és Charles Bukowski Macskák című kötete kapcsán vehetnek részt beszélgetéseken az érdeklődők, ahol írói fogásokról és személyes macskás élményekről egyaránt mesélnek a szerzők,műfordítók, illetve a jelenlévők részleteket is meghallgathatnak a könyvekből.