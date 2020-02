A magyar, akinél Kurt Vonnegut vacsorázott

Extra

Lokál ,

A gasztronómia történetében már Széll Tamás előtt is épp olyan gyakoriak az úttörő magyarok, mint a Nobel-díjasok között, vagy az innovatív megoldások mezején. Kevesen tudják, de egy magyar focista konyhája volt Kurt Vonnegut és Pelé törzshelye.

Kövi Pál agrármérnök és focista 1947-ben emigrált, és éttermet vezetett Rómában, miközben a város klubjában játszott. Miután New Yorkba költözött, 1966-ban átvette Láng Györgytől a Four Seasonst, amit Margittai Tamással vezetett. Húsz év alatt az elit törzshelyévé vált a hely, a vendégek közt volt at idősebb Bush, Kissinger, Muhammad Ali, Pelé és Woody Allen, valamint Kurt Vonnegut is. 1980-ban adta ki Erdélyi lakoma című szakácskönyvét, mert szenvedélyesen kutatta a térség gasztronómiáját.