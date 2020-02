Belföld

Lokál ,

Csodálatos hírről számolt be a Veszprémi Állatkert közösségi oldalán. Új taggal bővült az állatok sora, nem is akármilyennel. A park gondozói nagy örömmel mutatták be a park első szélesszájú orrszarvúbébijét, aki nagyon édesen pózol anyukája óvó közelségében.