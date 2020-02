Extra

Magyarországon évente körülbelül 33 ezren halnak meg daganatos betegségek következtében, annak ellenére, hogy ezek egyharmada megelőzhető lenne. A rákellenes világnap alkalmából a Lokál a Magyar Rákellenes Liga elnökével, Rozványi Balázzsal együtt hívja fel a figyelmet a megelőzésre és a szűrések fontosságára.

A rákellenes világnap legfőbb üzenete, hogy aktívan tegyünk az egészségünkért, és igyekezzünk úgy élni, hogy a lehető legkevesebb teret adjuk a megbetegedéseknek. A Magyar Rákellenes Liga elnöke, Rozványi Balázs lesújtó adatokkal igyekszik felhívni a figyelmet a megelőzés és a szűrések fontosságára.

– Ma évente világszerte közel 10 millióan halnak meg rákban, de sajnos a hazai adatok sem túl megnyugtatók, ugyanis itthon közel 33 ezren veszítik életüket ebben a betegségben, noha ezek egyharmada megelőzhető lenne – mondta a szakértő, aki elmondta, miként védekezhetünk a megbetegedés ellen.

– Sajnos még manapság is nagyon sokan úgy érzik, hogy csak akkor kell orvoshoz menni, amikor már valós problémájuk van. Arra kell mindenképpen felhívni a figyelmet, hogy mindenkinek, életkortól függetlenül, fontos évente egyszer részt venni egy orvosi és általános laborvizsgálaton, ahol a vizelet és a vérkép mellett a vasat, a cukrot, a máj- és vesefunkciót, valamint a pajzsmirigy túl- vagy alulműködését is vizsgálják – kezdte a Lokálnak a Magyar Rákellenes Liga elnöke, aki kiemelte, a megelőzés alapszabályait remekül összefoglalja az Európai Rákellenes Kódex. – Ez tulajdonképpen egy útmutató, amely 12 pontban segíti a megelőzést. Manapság még mindig olyan alapgondolatokat kell hangsúlyozni, mint hogy ne dohányozzunk, fontos a helyes táplálkozás, a rendszeres testmozgás és a túlzott napozás kerülése – mondta Rozványi, aki néhány megdöbbentő adattal is szolgált.

– A rák nem egyenlő a halálos ítélettel! Nagyon fontos, hogy az ember rendszeresen részt vegyen a szűrővizsgálatokon, és egészségtudatos életmódot folytasson. Ha az önvizsgálat során bárki bármi szokatlant észrevesz magán, ami néhány hét alatt nem múlik el, forduljon orvoshoz. Az időben elcsípett megbetegedések legtöbbje ugyanis gyógyítható. Nálunk a bőrrák a vezető megbetegedésfajta, utána a tüdő-, majd az emlő- és vastagbélrák következik. Megdöbbentő adat, hogy bár az emlőrákszűrés mindenki számára ingyenes, mégis csupán 41 százalék megy el évente, ami igen szomorú. A másik a méhnyakrákszűrés, amire sajnos még ennél is alacsonyabb arányban mennek el.

Benkő László: Nem adhatjuk fel!

Benkő Lászlóval 2017 tavaszán közölték: májrákja van. A hír sokkolta az Omega billentyűsét, aki azóta szerencsére már tünetmentes, éppen a múlt héten kapta kézhez az újabb leleteket. – Mióta velem közölték a rossz hírt, látom, hogy sajnos rengeteg sorstársam van. Én az elmúlt idő alatt két nagyon fontos dolgot tanultam meg. Az első, hogy olyan orvost kell találni, akiben maximálisan bízik és akire tényleg mindenben hallgat az ember. A másik, hogy lelkileg fel kell készülni: durva menet jön, de egyetlen pillanatra sem szabad feladni. Mindig a gyógyulásnak, a túlélésnek kell az ember szeme előtt lebegni!