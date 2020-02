A skót pénzügyminiszter egy 16 éves fiúnak üzengetett

Külföld

MTI ,

Lemondott csütörtökön Derek Mackay skót pénzügyminiszter, miután kiderült, hogy üzenetekkel bombázott egy 16 éves fiút.

A 42 éves Mackay, a kormányzó Skót Nemzeti Párt (SNP) képviselője bocsánatot kért – a saját szavaival élve – ostoba magatartásáért.

“Őszintén bocsánatot kérek a szóban forgó személytől és családjától” – írta közleményében.

“Nagy kiváltság volt, hogy részt vehettem a kormány munkájában, és sajnálom, hogy cserben hagytam a kollégáimat és a támogatóimat” – tette hozzá.

A The Sun című brit bulvárlap skóciai kiadása címlapon számolt be arról, hogy Mackay – akit Skócia leendő miniszterelnökeként tartottak számon – mintegy 270 üzenetet küldött egy fiúnak az Instagramon és a Facebookon fél év alatt. A napilap szerint a politikus kereste meg a kamaszt, akit helyesnek nevezett, és vacsorára, illetve egy rögbimeccsre is meghívta – írta honlapján a BBC brit műsorszolgáltató. A politikus karácsonykor és késői időpontokban is üzengetett a fiúnak, aki jelezte: 16 éves, és figyelmeztette Mackayt, hogy ne próbálkozzon nála.

A tini anyja – aki a múlt hétig mit sem sejtett a történtekről – aggodalmának adott hangot.

“Nyugtalanít, hogy mi történhetett volna, ha a fiam azt válaszolja, amit (Mackay) hallani szeretett volna” – idézte a nőt honlapján a The Scottish Sun. “A fiam barátai, a barátnője nevezhetik őt helyesnek, de ez a furcsa ember nem” – háborgott a nő, aki elmondta: felfordult a gyomra, amikor először olvasta az üzenetváltást.

Mackay csütörtökön mutatta volna be a skót kormány éves költségvetési tervezetét. A politikus elmondta: beszélt Nicola Sturgeon skót miniszterelnökkel, és szerda éjjel benyújtotta lemondását.

Sturgeon hangsúlyozta: Mackay viselkedése nem felelt meg az elvárásoknak, és a költségvetést a pénzügyi államtitkár mutatja be helyette.

Az államtitkár 2013-ban ismerte be, hogy meleg, miután elhagyta feleségét, akitől két gyereke is született.