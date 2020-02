Állati időjósok! Balunak vagy Philnek van igaza?

Külföld

Holló Bettina ,

Balu maci meglátta az árnyékát Budapesten, ami a népi időjóslás szerint azt jelenti, hogy még sokáig fog tartani a tél. Észak-Amerikában viszont a híres mormota, Phil szerint tuti, hogy korán jön a tavasz. Németh Lajos meteorológus úgy véli, Európát tekintve inkább a medvének van igaza, a napsütéses tavaszra ugyanis még várni kell. Ma már érkezik a hidegfront.

Mint minden évben, most is sok gyerek várta, hogy a 12 éves barnamedve, Balu előjöjjön a barlangjából a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Az állat fürgén cammogott is, és noha az első percekben még nem látszott az árnyéka, nem sokkal később már jól kirajzolódott. A néphagyomány szerint ez azt jelenti, hogy bár a hétvégén szép idő volt, ez hamarosan megváltozik, és még sokáig tart a tél.

Ugyanezen a napon Észak-Amerika leghíresebb mormotája, Phil épp az ellenkezőjét jósolta, ő ugyanis nem látta meg az árnyékát, eszerint pedig a tavasz korán jön. A Pennsylvania állambeli Punxsutawney-ben minden évben február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, pirkadatkor tartják a mormotanapot. – A tavasz korai lesz, és ez tuti – jelentette ki a rágcsáló nevében a ceremóniamester.

A béka tudja a tutit!

Az állati előrejelzésnek meteorológiai alapja nincs, de ha hiszünk benne, jó játék lehet – jelentette ki a Lokálnak Németh Lajos meteorológus, aki szerint az igazi, napsütéses tavaszra sajnos még várni kell.

– Bár az elmúlt napokban az időjárás tavaszias volt, a ma érkező hidegfront ennek véget vet. A hőmérséklet 5 fok körül mozog majd, ami februárban teljesen rendben van. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy ha ilyen enyhe a tél, mint most, akkor elhúzódik, és az igazán kellemes, tavaszias idő még márciusban sem jön el – tette hozzá az időjós, aki néhány népi hiedelmet is megosztott a Lokállal.

Béka: Ha eső, vihar közeleg, a békák hangosan kuruttyolnak, ugyanis érzékelik a légnyomásváltozást.

Fecske: Zivatar előtt a fecskék köröznek. Ilyenkor ugyanis felfelé áramlik a páradús levegő, amely a táplálékul szolgáló szúnyogokat, lárvákat is a magasba repíti.

Hangyák: Ha jön az esős idő, csoportba verődnek, és lakhelyet változatnak.

Bill Murray újra találkozott Phillel

A sztármormotát sokan az Idétlen időkig című Bill Murray-filmből ismerhetik. Most egy reklám kedvéért Bill Murray újra Punxsutawney-ben, a mormota városában ébred, a már jól ismert I Got You, Babe című dalra. A reklámban az egykori film más ismert karaktereivel is találkozik.