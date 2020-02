Ambrus Attila idősnek érzi magát még egy gyerekhez

Extra

A Viszkisként elhíresült Ambrus Attila szeme fénye a lassan egyéves Anna. Az egykori bankrabló úgy érzi, sokkal érettebb lett, és bár fiatalon több gyermeket szeretett volna, már azt is hatalmas dolognak tartja, ha egy szem kislányát tisztességesen fel tudja nevelni.

Február 12-én volt egyéves Ambrus Attila és felesége, Réka kislánya. Az 52 éves keramikus legnagyobb vágya teljesült, amikor tavaly a lombikprogram segítségével párja világra hozta gyermekét. Az édesapa pedig azóta is igyekszik mindenből kivenni a részét a kis Anna körül.

– Nagyon gyorsan elrepült ez az egy év. Rengeteg csodálatos pillanattal gazdagodtam Anna által. A nagymamája például megtanította puszit adni, és nagyon szívesen osztogatja nekem. Külsőre úgy néz ki, mint az anyósom, ő is kék szemű és szőke hajú, habitusban viszont inkább rám hasonlít. Nagyon érdeklődő és mozgékony kislány. Már kapaszkodik a bútorokba, úgy lépked, nemsokára egyedül fog menni. Imádja a könyveket, és nagyon szeret pakolni, főleg a ruhákat. Szoktunk azzal viccelődni, hogy biztos divattervező lesz. Sok időt töltök vele, most épp együtt járunk babaúszótáborba, amit mindketten nagyon élvezünk – mesélte a Viszkis, aki úgy érzi, benne is sok minden megváltozott az elmúlt egy évben.

– Bár néha még most is előbújik belőlem az ördög, sokkal érettebb lettem, és talán egy kicsit felelősségteljesebb is. Óriási élmény naponta látni Annán a fejlődést, és vele együtt újra felfedezni a világ hétköznapi csodáit – folytatta.

Attila korábban mindig is többgyermekes apukaként képzelte el magát, életkora miatt azonban már nincsenek ilyen vágyai. – Elmúltam 52 éves. Én azt gondolom, ha Annát rendesen fel tudom nevelni, és el tudom indítani az életben, az nekem a csúcs. Sajnos már kifutottam az időből, ezért nem lenne tisztességes, ha vállalnék még gyermeket, bármennyire is szeretnék. Hiába 20 évvel fiatalabb a nejem, vele szemben sem lenne erkölcsös, ha idővel egyedül kellene helytállnia.

Disznótort rendez

Attila elsősorban keramikusként dolgozik, azonban felesége egyesületébe is szívesen besegít. – Réka több társával hozta létre a Búbánat-völgyért Egyesületet, amely a történelmi és helyi hagyományokat őrzi különböző gasztronómiai és kulturális fesztiválokkal. Bár én nem vagyok tagja a csapatnak, mert nem szeretném, hogy miattam bármiféle megkülönböztetés érje őket, szívesen segítek a rendezvényeken. Januárban szerveztünk egy disznótort, amit nagyon élveztem, visszahozta a gyermekkori emlékeimet, nálunk a faluban ugyanis ez igazi ünnepnek számított. Ha minden jól megy, a jövőben is tarthatunk hasonló eseményt – mondta a Viszkis, aki február 12-e és 16-a között a budapesti FeHoVa kiállításon árulta kerámiáit és könyveit, valamint február 22-én és 23-án a mohácsi busójáráson is ott lesz.

Visszakapta a jogosítványát

Ambrus Attilát 2018 júniusában kapták el ittas vezetés miatt, de nemrég sikerült visszaszereznie a vezetői engedélyét. – Közel egymillió forintomba került visszakapni. Újra le kellett vizsgáznom, és pluszfoglalkozásokra is jártam. Nem volt egyszerű, de a lényeg, hogy megvan – újságolta a Lokálnak Ambrus.