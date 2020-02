Apák gyeden – jót tesz a kicsiknek!

Extra

Az apagyed egyre népszerűbb a családosok körében. Azokban az országokban, ahol bevezették az apák támogatását, ez ösztönzőleg hatott a fiatalokra és a családalapítási kedvre. Léder László, az Apa Akadémia elnöke maga is otthon van kislányával, és azt mondja, nem is lehetne boldogabb és teljesebb az élete.

Magyarországon érték a család. Kutatások bizonyítják, hogy hazánkban európai viszonylatban is különleges a családok és az anyák támogatása a fizetett szülői szabadságokat illetően. A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért vizsgálata szerint pedig világviszonylatban is kiemelkedő a hazai támogatás mértéke. Magyarország azonban nem feledkezik meg az apákról sem, nekik egy hét fizetett szabadság jár a szülést követően. Az édesapák többsége ki is használja a lehetőséget, szeretnének ott lenni gyermekük életének első pillanataitól kezdve. A kormány igyekszik elismerni az apákat azzal, hogy a családtámogatások egésze számukra is elérhető. Mehetnek gyedre (gyermekgondozási díj), gyesre, igénybe vehetik a gyed extrát és a családi adókedvezményt, és ma már mindkét szülő a gyerekek után járó pótszabadságot is kiveheti, míg korábban erre csak az egyik szülőnek nyílt lehetősége. Léder László pszichológus, az Apa Akadémia elnöke és a Csendes Apa forradalom című könyv szerzője szerint azokban az országokban, ahol bevezették az apák támogatását, ez ösztönzőleg hatott a fiatalokra és a családalapítási kedvre.

– Az apák támogatása nemcsak abban segíthet a férfiaknak, hogy kilépjenek a mókuskerékből, de az üzenete is fontos. Az apa jelenléte és gondoskodása nélkülözhetetlen ugyanis egy kisgyermek egészséges fejlődéséhez. A nevelés szülői és nem anyai feladat – mondta László, aki maga is gyeden van a kislányával.

– Amikor a második kislányunk egy év és két hónappal ezelőtt megszületett, már tudtuk, hogy én megyek gyedre, és nem a feleségem. Én szerettem volna, hogy így legyen, mert több időt akartam együtt tölteni a gyerekekkel, ugyanis az első lányom megszületése után sokszor éreztem, hogy nem tudok vele eleget lenni. Most nem is lehetnék boldogabb és elégedettebb! Egészen elképesztőek azok a meghitt percek, amelyeket ilyenkor átélünk – mesélte László, aki úgy érzi, tágabb környezetében nehezebben fogadják el, hogy ő van gyeden. – A tágabb környezet továbbra sem tartja tiszteletben, hogy én vagyok otthon a gyerekekkel. Ha a munkával kapcsolatban keresnek, és én épp altatom a kicsit, akkor azt mondom, hogy majd később visszahívom őket – ilyenkor érzem, hogy néhányan meglepődnek. Lenézést, megvetést azonban egyáltalán nem tapasztaltam, ami a jövő apáira nézve megnyugtató.