Óriási lélekjelenléte lehetett Genea Sky táncosnőnek, aki 6 métert zuhant egy rúdról fellépése során, majd folytatta a táncolást.

A felvételeken úgy tűnik, a lányt meg sem viselte a hatalmas esés, azonban később Instagram videójában elmondta, hogy eltörött az állkapcsa és néhány foga is, valamint bokaficama lett.

this sums up my first str*p club experience, i really do hope she’s ok 😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/fA4Tu1mePL

