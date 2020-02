Az fizesse a klímavédelem terheit, aki felelős értük

Letartóztattak egy nigériai férfit, aki tavaly decemberben bántalmazott egy nőt egy belvárosi szórakozóhelyen. C. C. Awuzieke-ről kiderült, hogy illegálisan tartózkodik Magyarországon, sőt testi sértés miatt, már a német hatóságok is elfogatóparancsot adtak ki ellene.