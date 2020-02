Bálint egy hét alatt hangszerelte az Oscar-díjas film zenéjét

Extra

P. L. ,

Egy magyar zenész hangszerelte az idei Oscar-gála nagy meglepetésfilmjét, az Élősködőket. Sapszon Bálint a Lokálnak elmondta mit érzett, amikor az alkotás filmtörténelmet írt, és négy szobrot is elnyert.

Sapszon Bálint három évvel ezelőtt dolgozott először együtt Bong Joon Ho dél-koreai rendezővel, aki az idei Oscar-gála nagy meglepetésfilmjét, az Élősködőket is jegyzi. A film hangszerelésére, amely kicsivel több mint egy évvel ezelőtt készült el, a szerző Bálintot bízta meg.

– Éppen 2018 karácsonya körül jött a megkeresés, hogy nagyon rövid határidővel hangszerelni kellene a filmzenét. Az egészre egy hetem volt, így segítségül hívtam Elek Norbert zenész barátomat. Kreatív munka volt, amit a karácsonyi időszak ellenére sikerült időben befejezni, s úgy tűnik megérte a fáradtság, hiszen nagyon szép eredményt ért el a film – kezdte a Lokálnak a jelenleg Los Angelesben élő zeneszerző, aki örül, hogy részese lehet a film sikerének.

– Már akkor nagyon izgatott lettem, amikor kiderült, hogy hány kategóriában jelölték az Élősködőket. Nagy meglepetést okozott a szoboreső, és persze óriási büszkeség, hogy részesei lehettünk az alkotói folyamatoknak – mondta. Bálint és Norbert feladata egyébként az volt, hogy zongora alapokra szimfonikus zenét alkossanak.

– Olyan hangszereket is használtunk, amelyek ma már ritkán hallhatók, elsősorban a barokk zene világára jellemzőek, mint például a csembaló. A munkához szabad kezet kaptunk. A hangszerelés egy kreatív kompozíciós munka, sok esetben mi döntjük el azt, hogy milyen hangszerek kapjanak helyet a zenekarban, megírjuk a kíséretet, belső szólamokat komponálunk, meghatározzuk a ritmikát, a harmóniák felrakásait, összességében tehát elmondható, hogy a darab karakterét és színvilágát a hangszerelő határozza meg – avatott be a részletekbe Bálint, aki azt is elmondta, mikor szeretett bele a filmzenékbe. – Zenész családból származom, a nagypapám Sapszon Ferenc a rádió énekkarának volt a karvezetője több mint 30 éven keresztül, nagybátyám ifj. Sapszon Ferenc szintén karnagy, Kossuth-díjas zenész. Zenei közegben nőttem fel, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolában kezdtem tanulmányaimat, ahol Norbi már 6 évesen az osztálytársam volt, majd utam a Bartók Béla Konzervatóriumba, onnan a Zeneakadémia jazz tanszakára, végül Los Angelesbe vezetett, ahol filmzeneszerzés szakon végeztem a UCLA egyetemen. A filmzene kisgyerekkoromtól kezdve nagy hatással volt rám, s a Fulbright-ösztöndíj segítségével sikerült Los Angelesben elsajátítanom a szakma fortélyait.

Világhírű produkciók is jegyzik a nevét

Bálint már 13 éve Los Angelesben él, ez idő alatt pedig több világhírű szuperprodukcióban is dolgozott. Nevét a Han Solo: Csempészkereskedelem, Star Wars: Lázadók tévésorozat vagy a Tűnj el! című szintén Oscar-díjas film stáblistáján is megtaláljuk. De felcsendült már a zenéje a Super Bowl show-ja alatt is az utóbbi két évben. 2019-ben három amerikai filmfesztiválon is elnyerte a legjobb filmzene díját a Solstice című fimhez írt zenéjével. Cégével, a Budapest Scoring-al Magyarországon vesz fel filmzenéket amerikai és más nemzetközi produkciókhoz, köztük az Élősködőkhöz is.