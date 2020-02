Balul sült el a Valentin-nap? No para, a Tömegszerelemre mindig számíthatsz!

Extra

Holló Bettina ,

Míg egyesek még mindig Valentin-napi mámorban úsznak, mások összeteszik a két kezüket: csak hogy túl vagyunk rajta. Ha a randid forgatókönyve nem lett happy end, a Tömegszerelem a hét mindennapján itt van neked. „A legjobb, hogy nem kell más hozzá, csak egy bérlet” – mondta új dala kapcsán a Szomszéd Srác.

A hétvégén elárasztottak minket a Valentin-napi posztok. Itt egy vacsora, ott egy rózsacsokor, egy csók, és még sorolhatnánk. Nem furcsa, hogy legtöbbünk akár élete legbensőségesebb pillanatait is megosztja a nagyvilággal, miközben ha a metrón csak véletlenül is megszólítjuk egymást, percekig nem tudunk a szokatlan jelenségtől napirendre térni? Ilyenkor a megnyugvást csak a telefonunkba való visszamélyedés jelenthet, néhány ismerős vagy kevésbé ismerős random fotója láttán pedig máris helyreáll a világ rendje. Ezek a pillanatok inspirálták a Szomszéd Srác első dalát, a Tömegszerelmet. Az dalszerző-énekes Zion Refresh nevű zenekara mellett most indította el szólóprojektjét, amelyben személyes, mégis bárki számára ismerős problémákra hívja fel a figyelmet. De hogy pontosan mi az a Tömegszerelem, ezt ő maga mondja el.

„Előfordul, hogy munkába menet csakúgy megakad valakin a tekintetünk. Elképzeljük, hogy az illető hol lakhat, hol dolgozhat, hová mehet, de válaszokat sosem kapunk, hisz a kommunikációig az esetek 95 %-ban nem jut el senki. Pedig könnyen lehet, hogy egy 2 milliós városban ez volt az első és egyben utolsó alkalom, hogy kereszteztük egymás útját. Ezt a pillanatot nevezem én tömegszerelemnek, amihez nem kell más, csak egy bérlet” – árulta el az énekes, akit gitáron Szűcs Máté kísér, videóklipjében pedig Balázs „Johnny” Bence és a Reindeer Cinema csapata működött közre.

„A dalt inspiráló útvonalakon mentünk végig kamerával, a rutinszerű reggelek és éjszakák hangulatát szerettük volna a klipbe csempészni. A telefonba bambuláshoz pedig adta magát a vertikális nézet, hátha valaki ebben a 3 percben magára ismer, és egyfajta görbe tükörrel találja magát szemben” – mondta a rendező-operatőr.