Bereczki Zoli: A lányom nagy hasonlít rám

Extra

Kiss Nóra ,

Bereczki Zoltán egy olyan szerepben próbálhatja ki magát, amelyre, bár már régóta vágyott rá, csak most került sor. A színész az új kihívásról és lányához fűződő szoros viszonyáról is mesélt a Lokálnak.

Bereczki Zoltánnak egy új és izgalmas kihívást hozott 2020. A színész teljesen új szituációban próbálhatja ki magát a Játékszín Dologok, amikért érdemes élni című egyszemélyes darabjában.

– Eddig mindig közbejött valami, ami miatt nem jöhetett létre ez az előadás. Rengeteg felkérést kaptam az utóbbi időben, és valahogy az ember mindig a saját dolgait tolja félre. Most azonban ennek is eljött az ideje. Ez az első egyszereplős darabom, érzem is a felelősséget, ugyanakkor izgalmas, hogy minden az én ritmusomban történik – kezdte a 43 éves színész, aki személyes történeteit, tapasztalatait is belecsempészi a február 22-én debütáló előadásba.

A mű kiindulópontja, hogy a szereplő az édesanyja öngyilkossági kísérlete miatt kezd el összegezni, listát írni. Bár Bereczki sosem élt át ehhez hasonló nehézséget, nemrég nála is megtörtént egyfajta összegzés. – Pont abban az időszakban vagyok, amikor túlestem a nagy összegzésen, hiszen túl vagyok az életem felén. Szerintem ilyenkor egy kicsit mindenki átgondolja, mi volt eddig, merre tovább. Ráadásul amúgy is összegző típus vagyok, kerek évfordulók alkalmával mindig ezt tettem. Most már elmondhatom, hogy sok-sok év őrlődése után a szakmán belül már tudom, hogy mi az utam.

A színész 12 éves lányával, Zorkával is szokott beszélgetni az útkeresésről vagy más lelki dolgokról. – Szóba kerülnek közöttünk ilyen témák is, már amennyire ő mint lány beenged egy fiút, vagyis engem, a lelkébe. Gyakran azt mondja: Apa, te fiú vagy!, de szerintem ez minden apánál valahogy így lehet. Ettől függetlenül megvan köztünk az összhang, nagyon hasonlít rám. Nemrég volt egy poénja, amelyben benne voltam. Aki ismer, tudja, hogy vannak nagyon fárasztó vicceim, és már régen kérte, hogy ezt neki is tanítsam meg. Ma a konyhában kérdeztem, hogy eltette-e a „szennyvicset” – mert csak így nevezzük magunk között –, erre ő rávágta, hogy igen, és a „tiszta vicset” is.