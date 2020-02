Bodrogi Gyula: Addig játszom, míg a Jóisten hagyja

Extra

Pósa Lilla

Bodrogi Gyula még ma is óriási szeretettel beszél a munkájáról, ráadásul nagyon aktív, tíz darabban játszik. A napokban pedig újabb kitüntetéssel, Páger Antal-díjjal jutalmazták a Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas művészt. Mint mondja, számára ez különleges kitüntetés.

A nemzet színésze, Bodrogi Gyula nemrég vehette át a Páger Antal-díjat, amiről a Süsü hangját is kölcsönző színész azt mondja, különleges helyet foglal el a szívében. – Nagyon-nagyon örültem, megtiszteltetés, hogy rám gondoltak a díj kapcsán. Nagyon szerettem Páger Antalt, játszottunk is együtt, ezért olyan különleges a szívemnek ez a kitüntetés – mesélte boldogan Bodrogi Gyula, akinek tehetségét unokája, Enikő örökölte.

– Enikő elképesztően tehetséges énekes, bár én elfogult vagyok, cseppet sem tagadom. Azzal már tisztában van, hogy színpadon szeretne állni, ebben a világban akar majd boldogulni, azt azonban, hogy pontosan milyen műfajban, még nem tudja – mondta büszkén a színész, aki bár él-hal a szakmájáért, az unokáját nagyon félti.

– Soha nem mondanám neki, hogy ne csinálja, az nem vezetne jóra, én sosem szólok bele az unokám életébe. Az az igazság, egyfelől elképesztően büszke vagyok, hogy ő is színpadon szeretne állni, másfelől azonban nagyon féltem őt. Tulajdonképpen mindig mindentől féltem. Ez olyan nagyszülői dolog – nevetett. – Ez a hivatás ugyanis nem csak a tehetségről és a szorgalomról szól, nagyon sok szerencse is kell hozzá, ami ugye teljesen kiszámíthatatlan – mondta a nemzet színésze, aki áprilisban lesz 86 éves, azonban korát meghazudtolva tíz darabban játszik. – Addig játszom, amíg a Jóisten hagyja. Most egy hónapban tíz előadásom van. Szerencsére még bírom, mert éltet a színpad és a közönség szeretete.