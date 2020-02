Bokáig jártak a pénzben a bombázók a Super Bowl után – Videó!

Nem sokkal azután, hogy véget ért Miamiban az NFL nagydöntője, máris kezdődött a sztriptíztáncosok megmérettetése.

A Super Bowl után a felpörgött rajongók ellepték az éjszakai bárokat, hogy lazuljanak. Idén a Quality Controllemezkiadó másodszor rendezte meg több szórakozóhelyen a Stripper Bowlt, ahol a bombázók mutatták meg tudásukat.



Láthatóan mindent bedobtak, hiszen a parti végén bokáig gázoltak a pénzben a hölgyek.

This photo from a Miami strip club during Super Bowl weekend is insane 🤯 pic.twitter.com/KEavJSfouy

— NFL Memes (@NFL_Memes) February 5, 2020