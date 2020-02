Börtönbiznisz: nagyot kaszáltak a kártérítéseken a gyilkosok

A börtönbiznisz egyik első és legnagyobb haszonélvezője Burka Ferenc és fia volt, akik 45 millió kártérítést kaptak. Természetesen a pénzt szinte azonnal eltapsolták – és már újra börtönben vannak. A slusszpoén pedig, hogy ügyvédjük újabb tízmilliós kártérítéssel próbálkozott, sőt azzal fenyegetőzött, hogy a strasbourgi bíróságig megy az ügyben – írja a Ripost.

A több mint 20 éve történt gyilkosságban Burka Ferenc és fia mindössze háromezer forintért verte halálra áldozatát egy betonvassal Újszentmargitán.

A gyilkossággal megvádolt apát és fiát társtettesként, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettében találta vétkesnek a bíróság 2002-ben, amiért 15, illetve 13 év fegyházbüntetést kaptak. A Szegedi Ítélőtábla azonban másodfokon hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet, és bizonyítottság hiányában jogerősen felmentette őket – írja a Ripost.

Zeke László ügyvéd segítségével azonban beperelték az államot, és 2007-ben indokolatlanul nagy összeget, összesen 45 millió forintot kaptak kártérítésként.

A lap szerint Burka Ferenc és fia végighaknizta a magyar médiát, mindenfelé húszezreskötegeket mutogattak, és vigyorogva pózoltak a kamerák előtt. A pénzt néhány hónap alatt sikerült elverniük: főleg a falu kocsmájában költötték el, illetve játékautomatákba dobálták a milliókat. Kis idő elteltével már közmunkásként tengődtek.

Idővel azonban – újabb tanúk felbukkanása révén – mégiscsak kiderült, hogy Burkáék a felelősek a gyilkosságért, és ekkor ismét elítélték őket. Ám az ügyvéd nem adta fel, még mindig látott kiskapukat, amelyeket kihasználva esetlegesen újabb milliókat gombolhatnak le az államról, ezért jó hírnév megsértése címén buzdította perre a gyilkosokat. Burkáék azonban még mindig a hűvösön ülnek, az emberek adójából kifizetett 45 millió pedig talán valamelyik kaszinó vagy kocsma bevételét gyarapította.

Ők is jól jártak a börtönkártérítésekkel

– A hírhedt olaszliszkai lincselők, Szögi Lajos gyilkosai közül négy személynek összesen nagyjából 10 millió forint kártérítést fizetett az állam, olyan indokok alapján, mint hogy nem volt elég meleg víz, vagy hogy nem sütött be a nap a cellába.

– A battonyai rémként emlegetett M. Zoltánt, aki brutálisan megkínzott és megölt egy 25 éves nőt, életfogytiglanra ítélte a bíróság. A gyilkos markát azonban 2,5 millió forint ütötte, ugyanis ügyvédjével szintén a rossz fogva tartási körülmények miatt perelték be az államot.

– A skálás gyilkost is keveseknek kell bemutatni. A négy ember haláláért felelős Bene László most több millió forintot kaphat, mivel ő is úgy döntött, hogy él ezzel a lehetőséggel, és bepereli a magyar államot.

– A kilencvenes években több családdal is végző sorozatgyilkos, Magda Marinkó most azért perel, mert megviselte a börtön. A brutális gyilkos szintén több millió forintot kaphat.

– Az utóbbi évek egyik legbrutálisabb csonkításáról is sokan hallottak, amikor Bene Krisztián orvos megtámadta és elkábította volt barátnőjét, majd leöntötte lúggal a nemi szervét. A férfinak 591 ezer forint kártalanítást ítélt meg a törvényszék a rossz börtönkörülmények miatt. Ráadásul a súlyosan megcsonkított áldozat csak támadója után kapta meg a neki járó 739 ezer forintos kártérítést.