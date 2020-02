Borzalom! Újabb holttestet találtak a XVII. kerület utcáján

Belföld

Lokál ,

A Ripost információi szerint péntek reggel az Újlak utca 38. szám előtt egy férfi holttestét találták meg. Úgy tudni, hogy egy idős férfi lett öngyilkos.

2019 januárjában egy fiú megölte volt barátnőjét Budapesten, egy Újlak utcai házban. Aljas indokkal elkövetett emberölés bűntette miatt jogerősen 9 év 6 hónap – fiatalkorúak börtönében végrehajtandó – szabadságvesztésre ítélték az akkor 17 éves fiatalt.

Egy évvel korábban a 21 éves É. Vivien XVII. kerületi, Újlak utcai albérletébe csengetett be volt szerelme, Cs. Norbert. A férfi kérdés nélkül lelőtte az ajtót kinyitó Dánielt, Vivien új párját, majd miután a lány megpróbált elmenekülni kétéves gyermekével, Laurával, őt is megölte, végül saját magával is megpróbált végezni. A kórházba szállítás közben meg is halt. Bár a fejlövést a 21 éves anyuka túlélte, válságos állapotban szállították kórházba.