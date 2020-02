Cáfolják a hamis híreket a XVI. kerületben

Belföld

Hatásvadász címmel jelent meg több online portálon a Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt., Sashalmi Tanoda Általános Iskolába január 21-én szállított ebédjének visszahívásával kapcsolatos információ – jelentette ki a XVI. kerületi Önkormányzat.

A hivatal több pontban is cáfolja a híreket.

Elmondásuk szerint a Sashalmi Tanoda Általános Iskolában nem volt panasz a csirkepörkölt minőségére. Az intézmény felé 12 óra után nem sokkal telefonon jelezte a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet munkatársa, hogy az ebédre küldött csirkepörkölt illatával kapcsolatban kifogás merült fel több kerületi intézményben.

Kiderült az iskola nem adott ki közleményt, hanem a több helyen idézett szöveget elektronikus levélben küldték ki, az ebédből fogyasztó összesen öt osztályban tanuló diákok szüleinek.

A Prizma-Junior Zrt.-hez a 47 kiszállítási pontból 18 intézményből érkezett visszajelzés a csirkepörkölttel kapcsolatban, melyet azonnal visszahívtak, a késztermék cseréjét elkezdték, más feltéttel pótolták a lehető legrövidebb időn belül.

Ezután a cég azonnal megkezdte a szükséges belső vizsgálatot, amely nem tárt fel olyan tényezőt az alapanyag átvételétől a teljes ételkészítési folyamaton át, ami a tapasztalt kifogásokat okozhatta volna. A belső vizsgálatot kiterjesztették a beszállítóra is. Az egyik csirkehús beszállító a csirke nevelésével, etetésével kapcsolatosan előzetesen arról tájékoztatta a Prizma-Junior Zrt.-t, hogy a tenyésztő által alkalmazott táptól lehet a

csirkehúsnak nem fajtára jellemző illata, amely sok esetben csak hőkezelés hatására válik érezhetővé.

Természetesen az eltett ételmintát átadták az akkreditált labornak (M.A.H. FOOD CONTROLL Kft.) teljes laboratóriumi kivizsgálásra.

Az eredmény pedig, hogy a beküldött minta megfelelt az előírásoknak, semmilyen egészségügyi problémát nem okozott.

Az ételből evő diákok közül senkinek nem volt egészségügyi panasza az ebéd elfogyasztása után és az azóta eltelt 9 napban sem.

A XVI. kerületi Önkormányzata elmondta, eddig is megtettek és ezután is megtesznek mindent annak érdekében,

hogy a gyermekek étkeztetése magas minőségű, egészséges és biztonságos legyen, ezért munkatársaik folyamatos ellenőrzéseket végeznek.Ezenkívül a szülők bármikor kipróbálhatják a menzát, hogy ők is tudják, milyen ételeket fogyasztanak a gyermekeik. Tapasztalataikat egyébként “Kaja Kommandó 16 2018. év” néven elnevezett Facebook

csoportban megoszthátják egymással is.