Charles Michellel tárgyalt Orbán Viktor

Külföld

Lokál ,

Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelbe utazott az állam-és kormányfők rendkívüli csúcstalálkozójára, ahol a magyar kormányfő Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével tárgyalt.

Órákon belül kezdetét veszi az állam-és kormányfők rendkívüli csúcstalálkozója Brüsszelben, ahol az országvezetők a 2021 és 2027 közötti keretköltségvetésről (MFF) próbálnak majd megállapodni. Összetett tárgyalásoknak néznek elébe: Charles Michel, az Európai Tanács elnöke gyakorlatilag az utolsó percekig egyeztet majd a tagállamokkal. Michel nemrég Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is tárgyalt – ezt a tanácsi elnök szóvivője tudatta a Twitteren. Orbán Viktor a csúcstalálkozó margóján a visegrádi országok vezetőivel is egyezteti majd a magyar álláspontot – számolt be a Magyar Nemzet.

Charles Michel jelentős előrelépést remél a költségvetés vitáján

Reményét fejezte ki Charles Michel, az Európai Tanács elnöke a 2021 utáni, hétéves uniós költségvetésről rendezendő brüsszeli EU-csúcstalálkozóra érkezve, hogy az uniós tagállamok jelentős előrelépést érnek el a tanácskozáson.

Michel a csütörtökön kezdődő, egynaposra tervezett csúcsra érkezve újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy a tagállamok elképzelései jelentősen eltérnek egymástól a keretköltségvetéssel kapcsolatban. Noha szerinte mindegyik megalapozott, az eltérések némi aggodalomra adnak okot a keretköltségvetés elfogadását illetően.

“Meg vagyok győződve ugyanakkor, hogy a következő órákban vagy a következő napokban előrelépést lehet elérni” – fogalmazott.

Ideje döntésre jutni a költségvetés számait illetően, amelynek érdekében a tagállami vezetők kompromisszumkészségére lesz szükség – tette hozzá.