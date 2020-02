Ciara sok munkát adott a tűzoltóknak

Extra

Holló Bettina ,

Közel 500 alkalommal volt szükség a katasztrófavédelem munkatársainak beavatkozására a hét elején hazánkat is elérő Ciara viharciklon miatt. A tűzoltóknak jellemzően a kidőlt fák és veszélyt jelentő faágak adtak munkát, de számos lakóépületet és közintézményt is megrongált a közel 100 kilométeres szél, Békés megyére még a jégeső is lecsapott. A Ciara Pest megyében is kidőlt fákat, leszakadt ágakat, megrongált tetőszerkezeteket hagyott maga után, illetve a vihar az áramszolgáltatásban és néhány esetben a vasúti közlekedésben is gondot okozott. „A nagy szélben kerülni kell a nagy sebességű haladást, és mérsékelt tempót kell választani úgy, hogy a sofőr biztonságosan tudjon reagálni a különböző nem várt szituációkra is, akár a szél miatt útra sodort akadályokra, letört faágakra” – hívta fel az autósok figyelmét a rendőrség.