Csodálatos csángók: összetartozunk

Csodálatos népviselettel, dalokkal, szokásokkal és hagyományokkal találkozhatnak azok, akik meg akarnak ismerkedni a csángó kultúrával. A XXIV. Csángó Bálon Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Lokálnak azt mondta, mindent meg kell tenni azért, hogy még unokáink is láthassák a csángók táncait.

Hangos csujjogatás, ízes beszéd, pálinka, puliszka, fülig érő mosoly és hatalmas ölelések tették még színesebbé a Csángó Bált. Az esemény az évek alatt az összetartozás és a hagyományőrzés ünnepe lett, szimbolizálja, hogy mi magyarok a határok és a távolság ellenére sem szakadunk el egymástól.

– Ha 100 évig nem hagyták elvágni gyökereiket, akkor most se tegyék – mondta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szombaton a Csángó Bál megnyitóján, melyen Herczku Ágnes is fellépett és a fiatalok minél korábbi bevonását emelte ki. – Mikor Gyimesben és Moldvában jártam, láttam, ahogy a fiatal fiúk és lányok táncolnak, énekelnek. Rákérdeztem kitől tanulták, azt felelték a nagyszülők tanították őket. Ennek a legfontosabb üzenete, hogy a fiatalok szívét és lelkét elérjék az ősi hagyományok, hogy a szokások minél tovább fennmaradhassanak, és majd egyszer ők is továbbadhassák – mondta a Lokálnak az énekesnő.

Minden évben különleges szokásokat, hagyományokat mutatnak be a Csángó Bálon. Az idei téma az adventi készülődés, megtisztulás volt. Fotó: Cser Dániel

– Ez bukovinai székely férfiviselet. A férfiak székely gatyát viselnek, melynek régiónként eltér a hímzése, pitykés mellényel fehér inggel és fekete kalappal – mondta Savelin László néptáncos.

– Különleges ez a ruha nekem, mert még a nagynénémé volt. Amit viselek megvan már 100 éves is. A család asszonyai hímezték – mesélte a moldvai Forrófalváról érkezett Major Barbara.

– Lábnyik községből származom, a moldvai csángók viseletét hordom. A mellény különlegessége, hogy ezt a fiatalok kapták házasság előtt a szülőktől, a férfiaké barna, a nőké fehér. Ekkor még egy hímzés sincs rajta, ez később a családi események sorával kerül fel. Születések, halál, házasságok, mindent le lehet olvasni ezekről az úgynevezett keptárokról – mondta Puskás Antal.

– Én gyimesi csángó viseletet hordok. Mindent kézzel készítettek rajta, az inget a feleségem hímezte – büszkélkedett Tankó Dezső.

– Én a pusztinai népviseletet hordom, onnan származom. Az ing a nagymamámé volt, akit sajnos nem ismertem. Mielőtt meghalt megkérte édesapámat, hogy ha lesz egy lánya, adja oda neki, így örököltem meg. A faluban úgy emlegetik még ma is, hogy pont olyan vagyok mint ő, olyan a hangom és a külsőm mint neki, ami melegíti a szívem – mesélte Tímár Karina énekes, táncos és néprajzkutató.