Czippán Anett megmutatta a gyerekeit – Fotó!

Extra

Holló Bettina ,

A csinos műsorvezető ritkán mutatja meg a srácokat.

Czippán Anett a TV2 csatornáján vált ismertté, de az utóbbi időben a karrierje helyett inkább a családjára koncentrál. A 35 éves tévés két kisfiú, a hároméves Soma és a kilencéves Olivér büszke édesanyja, akikkel úgy érzi, hogy teljes az élete.

– Megállunk két gyereknél, mindig is így képzeltem el az életem. A kicsik mellett szeretnék a páromra és magamra is kellő figyelmet fordítani” – mondta korábban a Lokálnak Anett, aki most egy cuki fotót is megosztott.