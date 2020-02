Dr. Csókay András: Krisztus arca szembenéz a tudományban

Dr. Csókay András világhírű magyar idegsebész kapta idén a Polgári Magyarországért díjat. A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ idegsebészeti osztályának osztályvezető főorvosa fejlesztette ki az éralagút-technikát, amellyel kétszer annyi koponyasérült beteg menthető meg. A közlekedésmérnökből lett idegsebész tavaly a bangladesi sziámi ikreket szétválasztó műtétben is részt vett. A Lokál a díjátadó gálán beszélgetett a mély belső hitet tápláló főorvossal.

Az egész világon szenzációt jelentett a fejüknél összenőtt bangladesi sziámi ikreket szétválasztó műtétek sorozata, amelyekben egy magyar orvoscsapat tagjaként ön is oroszlánrészt vállalt. A doktor úr követi Rakia és Rubia sorsát?

Természetesen. Nemrégiben jártunk is náluk Bangladesben: decemberben megtörtént az egyik kislány csontvisszahelyezése. A másikuknál sajnos bevérzéses szövődmény lépett fel, ami visszavetette a rehabilitációját, de bíznunk kell a Jóisten segítségében, ő már számtalan csodával támogatta ezt a rendkívül nehéz műtétet. Ez talán furcsa lehet egy tudományos területen dolgozó ember szájából, de valójában legalább tíz alkalommal csak letérdelni tudtunk, és imádkozni.

Többes számban beszél. Az orvostársai is önnel imádkoztak?

Persze, sőt még a muszlim orvostársak is, eltűntek a vallási különbségek. Ugyanahhoz az abszolút teremtőhöz imádkoztunk mindannyian – egyébként Bangladesben a békés iszlám hit az államvallás, amely egészen más, mint a közel-keleti. Bíznunk kell tehát egy hároméves gyermek regenerálódási képességében és az imában.

Hogyan tudja fenntartani egy sebész azt a mentális edzettséget, ami egy tíz-húsz órás műtéthez kell?

Belső imádsággal. Ez tartja fenn az ember lelki erejét, a lélek pedig megemeli a testet. Persze nem szabad a testet kizsákmányolni, amit néha mégis megteszünk, de ebben meg kell próbálni határt szabni magunknak.

Hogyan segített a felsőbb hatalom, amikor kitalálta az életmentő éralagút-technikát?

A rózsafüzért morzsolva jött az az ötlet: amikor imádkozol, elindulsz befelé. Valahol ott él bennünk, a lelkünk mélyén az igazság, a békeszeretet, ahogy Krisztus mellett a saját kis tudományunk igazságai is, legyél akár fodrásznő, kútásó vagy agykutató. Ezért nem véletlen, amikor valaki azt tapasztalja meg, hogy a mély lelki életből jönnek a tudományos válaszok, ehhez pedig szerintem a legegyszerűbb út az imádság. Természetesen egy szép zene hallgatása vagy egy másfajta mély gondolat szintén kiválthatja ezt.

Az orvostársadalom korábban nem ismerte el önt és a módszerét. Változott mára a helyzet?

Külföldön elismerték a munkámat, többek között kongresszusi díjakat kaptam. A szűkebb szakmát illetően nem tudom, hányan alkalmazzák ezeket az eljárásokat. A tanúságtétel, Krisztus emlegetése sokat ront a helyzeten, mert még mindig van egy olyan nézet, hogy aki az Úr Jézusra hivatkozik mint ötletadóra, az komolytalan. A tudomány még nem tudja a hitet befogadni, pedig a kettő összefügg. Nagy küzdelem, ha az ember a hitet emlegeti tudományos körökben, de nekünk akkor is ki kell mondanunk: Krisztus arca szembenéz a tudományban.

A betegekkel tud a hitről beszélni?

Csak akkor, ha a beteg megnyilvánul, különben ezzel vigyázni kell. A nem hívő testvéreinknek ez nem mond sokat – magyarul a zuhanó repülőn is van ateista. El kell fogadnunk, hogy ilyen korban élünk, ilyen nevelést kaptunk, nem szabad ajtóstul rontani a házba.

„Megtiszteltetés, hogy megkaptam”

Mádl Dalma és Balog Zoltán, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke adta át a minap a Polgári Magyarországért díjat dr. Csókay Andrásnak, akit a díjátadón Kövér László házelnök is méltatott.

– Megtiszteltetés, hogy megkaptam, úgy érzem, erre büszke lehetek – kezdte a Lokálnak az idegsebész. – A Polgári Magyarországért Alapítvány nemes funkciót lát el: a nevében is benne van, hogy polgári, a polgár pedig számomra az, aki szeretetet, békét hoz, egyszerűen építi Isten országát, már itt, a földön. A „Magyarországért” pedig különös jelentőséggel bír. A Jóisten nemcsak az anyaméhbe ágyazott bele minket, hanem a nemzetbe is. Ezt pont Jézus bizonyítja azzal, hogy megvallotta a nemzethez – akkor a zsidó néphez – való tartozását, amivel a nemzethez tartozást szentségi szintre emelte, amiért érdemes küzdeni, hiszen ez adja az embernek a belső erejét, az identitását. Így aztán ha a kettőt – polgár és nemzet – összetesszük, érthető, miért olyan nagyszerű egy ilyen díj – folytatta Csókay, aki szerint az ember egyedül semmire sem képes. – Az Úr Jézus minden lépésemet segíti, csakúgy, mint a családom, a feleségem. Ki kell emelnem a kollégáimat és a magyar nemzetet, ők is mind mögöttem állnak. Ennek egyik legszebb példája épp a sziámi ikrek szétválasztása volt: gyakorlatilag egy bő egymilliós imádkozó tömeget tudhattunk magunk mögött. Ez a díj nekik is szól – jelentette ki a díjazott.