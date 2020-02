Drámai fejlemény! A sztárfocista gyújtotta fel az autót benne családjával

Külföld

Lokál ,

Mint arról korábban beszámoltunk, egy sztársportoló három kislányával együtt vesztette életét egy borzalmas tragédia következtében. Rowan Baxter korábban a New Zealand Warriors rögbicsapatának játékosának autója az ausztráliai Brisbane mellett robbant fel, feleségével és gyermekeivel együtt.

A felfoghatatlan tragédia szörnyű részleteire most fény derült, sajtóértesülések szerint Rowan Baxter saját maga gyújtotta fel az autót, majd öngyilkosságot követett el a közelben.

Rowan Baxter az utóbbi időben rengeteg fotót és videót rakott ki a gyerekeiről a Facebook oldalára. Napokkal ezelőtt ezt a különös üzenetet posztolta: „T-R-E-Y, love you to the moon and back,” „T-R-E-Y, egészen a Holdig és vissza is szeretlek” egy hónappal korábban ezt a szöveget rakta ki: “Goodnight my babies, Daddy loves you„ ”Jó éjt gyermekeim, apa szeret titeket„.

December 30-án a szöveg került a Facebookjára: ”Mindannyian nagyon hiányoztok„. Akkor egy kollegája így kommentelte a kiírást: ”Nyugodj meg haver, minden rendben lesz„.