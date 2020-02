Durva balhé! Egymás haját cibálták a Kardashian lányok – Fotók!

Extra

Kiss Nóra ,

Kim és Kourtney között annyira elmérgesedett a helyzet, hogy egymásnak estek.

Mint arról már többször beszámoltunk, a két nővér között az utóbbi időben igen feszült a helyzet. Kim rendszeresen hangot ad annnak, mennyire lenézi testvérét életvitele miatt, többször nevezte már rossz anyának is. Kourtney emiatt nemrég bejelentette: ki akar szállni a Kardashian-showból. Úgy tűnik a helyzet egyre jobban elmérgesedett közöttük, a Keeping Up With The Kardashians új évadának beharangozójában ugyanis van egy jelenet, ahol a testvérek hajcibálva egymásnak esnek.