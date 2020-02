Ebbe a luxusvillába költöznének Meghanék – Fotók!

Extra

Kiss Nóra ,

Meghan Markle és Harry kanadai házuk mellé egy 7 millió dolláros malibui luxusvillát is szeretnének vásárolni.

Meghan és Harry Kanadában költöztek miután elhatározták: függetlenedni szeretnének a királyi családtól. A pár most kinézett magának egy 7 millió dolláros (nagyjából 2 milliárd forint) luxusvillát Malibuban, melyre már ajánlatot is tettek. Úgy tervezik ez lesz a család nyaralója. A többszintes ingatlan saját medencével, teniszpályával, grillterasszal, boros pincével és moziszobával is rendelkezik. Már csak az a kérdés, honnan lesz erre Harryéknek pénze, a Megxit után ugyanis nem illeti meg őket a királyi vagyon.