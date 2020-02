Egy óriás uszkáré a legrangosabb díj

Külföld

MTI ,

Egy Siba nevű óriás uszkár nyerte el a győztesek győztesének – Best in Show – járó fődíjat a világ legrégebbi kutyakiállításán, a New York-i Westminster Kennel Club Dog Show-n.

A tökéletesre nyírt szénfekete szőrével egészen szoborszerűnek tűnő szuka hat másik kutyát maga mögé utasítva diadalmaskodott a kétnapos eseményen. Siba felvezetője, Chrystal Murray szerint a hároméves szuka ugyan tudja, hogy különleges, de képes „visszavenni”, ha kell, és jól eljátszik a gyerekkel is. Az egyetlen dolog, amelyből Siba nem enged, az a napi egyszeri csirkés fogás.