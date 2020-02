Elképesztő átalakuláson ment keresztül Király Linda

Extra

Holló Bettina ,

Az énekesnő új külsejével nemcsak állati csinos, hanem magabiztos is.

Király Linda mindig is nyíltan beszélt az problémáiról, legyen szó testi vagy lelki eredetű gondokról. Az elmúlt években derekasan meggyűlt a baja az egészségével, hiába fogta magát kemény diétára, legtöbbször az eredmény elmaradt. Most azonban jó hírt közölt rajongóival, és egy fotót is posztolt, amelytől mindenkinek leesett az álla.

“Köszönöm nektek, akik mellettem álltok és mellettem áltatok, mikor a fogyás legnehezebb időszakán mentem át. Tudom, nem vagyok még az utam végén, és látom, hogy ennek egyesek néha hangot is adnak kommentek formájában újságcikkek alatt, viszont ahhoz, hogy magunkat elfogadjuk, az első lépés mások elfogadása. ⁣

⁣Szeressétek magatokat és a másikat is” – írta Facebookon a 36 éves énekesnő.