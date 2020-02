Elképesztő eset! Szüléskor tudta meg a zsámbéki nő, hogy terhes

Belföld

Egészen döbbenetes dologról számolt be az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán.

Közzétette: Országos Mentőszolgálat – 2020. február 14., péntek

Erős hasi görcsei miatt kérte a zsámbéki mentők segítségét egy 26 éves nő tegnap hajnalban. A perceken belül kiérkező szakemberek megvizsgálták a nőt, aki állította, panaszait egészen biztosan nem terhesség okozza.

„Rutinos bajtársnőnk, aki szülésznői képesítéssel is rendelkezik, a vizsgálatot követően azonban megállapította, hogy a nő hamarosan szülni fog. Ugyan a fiatal két gyermekes anyuka szállítás közben is tagadta a terhességet, egészen addig, míg Budapestre érve, a Budai Mentőállomás előtt, beindult a szülés. Bajtársaink azonnal budai kollégáik segítségét kérték és a mentőállomás garázsában végül meg is született Bianka. Ellátás után a mentők stabil állapotban szállíthatták kórházba az egészséges újszülöttet és a kétkedő édesanyát” – írták a bejegyzésben.