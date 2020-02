Az egész internetet bejárta a kép, ahol egy cicát úgy próbált védeni a folyamatosan terjedő koronavírustól gazdája, hogy egy embereknek szánt arcmaszkot tett a négylábúra.

A cica méreteire hatalmas maszkot úgy oldotta meg a cseles gazdi, hogy vágott rá két lyukat, hogy a macska kilásson. A helyi hírek szerint hatalmasra nőtt az igény Kínába az állatok számára gyártott maszkok iránt.

Cats Need Face Mask Too In Wuhan…

See… pic.twitter.com/wUuVe39UwQ

— Agus Susanto II (@Cobeh09) February 10, 2020