Exatlon Zalán: Petra a nagy Ő

Extra

Kiss Nóra ,

Novák Zalán a Kihívók csapat legerősebb játékosa, aki bár úgy tűnik kemény és céltudatos, a Lokálnak bevallotta: lelkileg nagyon nehezen éli meg szerelme, Petra hiányát. Ilyenkor csapattársa, Lacika a legnagyobb támasza, aki nélkül nem bírná a játékot. Arról is mesélt, hogy szerinte a csapattársai elvárják, hogy ő irányítson.

Novák Zalán a TV2 Exatlon Hungary Kihívók csapatának legjobb statisztikájával rendelkező férfi játékosa. A 26 éves atléta minden erejével azon van, hogy csapata győzedelmeskedjen a Bajnokokkal szemben, ami nem mindig sikerül.

– Őszintén szólva hullámzónak tartom a teljesítményünket. Nagyban függ az érzelmi állapottól, attól, hogy valaki mennyire tud fejben is ott lenni a pályán. Ezeken túl kell lendülni, illetve az egyéni teljesítmény mellett az is fontos, hogy csapatszinten mennyire tudod kivenni a részedet a csapat irányításából, és szerintem én ezt többnyire teljesítem is. Ezt a csapattársak szeretik és valahol meg is követelik, hogy irányító legyek – mondta.

Zalán sokszor a lányokat okolja a Kihívók gyengébb teljesítményeiért, ami miatt az Exatlon nézők is többször támadták. – Utólag kicsit rosszul is érzem magam amiatt, hogy a lányokat vesszük elő egy-egy rosszabbul sikerült nap után. Alapvetően egy csapat vagyunk, ha éppen gyengébben teljesít valaki, azt is igyekszünk behozni – folytatta Novák.

Bármennyire is keményen áll a kékek versenyzője a játékhoz és társaihoz, szerelme hiánya lelkileg őt is nagyon megviseli. – A kapcsolatunk Petrával tökéletes, szerintem az ember érzi, ha az élete során találkozik a nagy ő-vel, akivel el tudja képzelni az életét. A távolság nyilván nagy erőpróbája a kapcsolatnak, de csak megerősítette bennem az érzéseket. Mindenben támogat, tudja, hogy sokat beletettem ebbe, és szerettem volna egy visszaigazolást. Hiányzott az életemből a verseny, de tudtam, hogy nagyon hiányozni fogunk egymásnak. Lacika (Adu Laci, a Kihívók játékosa – a szerk.) is hasonló cipőben jár, így sokat beszélgetünk erről, és segítjük egymást lelkileg, amíg ő itt van, addig szerintem bírni fogom – tette hozzá.

Fiatalon szeretne édesapa lenni

Zalán és hét évvel fiatalabb kedvese egy éve alkot egy párt. A játékos nagyon nehezen viseli a távolságot, akárcsak Petra.

„Azt remélem ettől, hogy kicsit átértékeljük a kapcsolatunkat, és azt, hogy mindennap együtt lehetünk” – mondta a 19 éves lány a TV2 Tények Plusz műsorában, ahol a Kihívók versenyzője elárulta: fiatalon szeretne édesapa lenni, a jövőt pedig szerelmével tervezi.

Kiközösítik Dave-t?

A csapaton belül is feszült a helyzet a Kihívóknál. Alexa többször is megkérdőjelezte Zalán és Adu tetteit, legutóbb azért, mert az újonnan érkező Dave-t szerinte kiközösítették. A két fiú tagadta, hogy így tett volna, annak ellenére, hogy korábban ők is megjegyezték: nem sikerült Dave-nek úgy teljesítenie, ahogy azt elvárták tőle.