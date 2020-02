Ezt már bukta! Ennyit költött Pamela Andersonra a férje

Extra

Kiss Nóra ,

Jon Peters 60 millió forintnak megfelelő összeget költött Pamela Andersonra 12 napos házasságuk alatt.

Pamela Anderson ötödik házassága mindössze 12 napig tartott, ám a kebelcsoda ez idő alatt is rengeteg pénzt élt fel. Producer férje ékszerekkel, márkás ruhákkal halmozta el, sőt még az adósságát is kifizette. Jon nagyot csalódott Pamelába, aki miatt korábbi jegyességét is felbontotta.

“Amikor írt nekem, hogy össze akar házasodni, egy álmom vált valóra, pedig akkor mással jártam jegyben, és a hölgy éppen akkor bútorozott át hozzám. Mindent eldobtam Pamért. Rengeteg tartozása volt, amiket sehogy sem tudott kifizetni. Én kifizettem ezeket, és ez a hála érte” – fogalmazott a PageSixnek eljuttatott levelében Peters.