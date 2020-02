Félelmetes videó! Az útra sodorta a szél a gyereket

Hatalmas pusztítást végzett a Ciara orkán Nagy-Britanniában, erről korábban több fotó és videó is bejárta az internetet. Most egy újabb megdöbbentő felvétel bizonyítja, mekkora ereje van a viharnak.

Az angliai Blackpool városában a videó készítője szerint közel 100 km/órásszél tombolt, amikor is egy kisgyereket nemes egyszerűséggel felkapott és az úttestre sodort az őrjöngő orkán. Hátborzongató nézni, ahogy az édesapa kétségbeesetten próbálja megállítani a járművek elé guruló gyermekét.

Please take care of your kids I’m Blackpool sea front 60 mph gales pic.twitter.com/KOqZT3SHcw

— George Robinson (@GeorgeRobbbo53) February 9, 2020