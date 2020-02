Felfoghatatlan! Három kislányával robbant fel a sztársportoló kocsija

Külföld

Rengeteg a kérdőjel abban az ügyben, ahol egy sztársportoló három kislányával együtt vesztette életét. Rowan Baxter korábban a New Zealand Warriors rögbicsapatának játékosának autója az ausztráliai Brisbane mellett robbant fel, feleségével és gyermekeivel együtt.

Most már biztos, hogy az egykori rögbijátékos Rowan Baxter és felesége, illetve három kislányuk volt az autóban, mely Brisbane mellett gyulladt ki. A borzalmas baleset egyik szemtanúja azt állítja, az autót robbanás rázta meg, mégpedig akkora, hogy az ő testére is benzin fröcsögött – írja a Ripost a Daily Telegraph információi alapján.

Az egyik szomszéd furcsa vallomást tett: egy alakot látott az autóhoz rohanni vizes kannával, úgy tűnt, mintha a nőnek akarna segíteni, aki éppen álló mellett állt és a kocsit mosta. Utána jött a robbanás. A férfi és az autóban tartózkodó három 10 év alatti gyerek a helyszínen meghalt, a teljesen összeéget nőt kórházba szállították.Nem sokkal később kiderült, hogy a már leszerelt híres rögbijátékos, illetve felesége és három kislányuk az áldozat. A házaspár a Integr8 Fitness-ben dolgozott edzőként.

Állítólag nem volt minden rendben a házasságukkal, korábban rendőrségi ügyük is akadt erőszakoskodás miatt.

Rowan Baxter az utóbbi időben rengeteg fotót és videót rakott ki a gyerekeiről a Facebook oldalára. Hat nappal ezelőtt ezt a különös üzenetet posztolta: „T-R-E-Y, love you to the moon and back,” „T-R-E-Y, egészen a Holdig és vissza is szeretlek” egy hónappal korábban ezt a szöveget rakta ki: “Goodnight my babies, Daddy loves you„ ”Jó éjt gyermekeim, apa szeret titeket„.

December 30-án a szöveg került a Facebookjára: ”Mindannyian nagyon hiányoztok„. Akkor egy kollegája így kommentelte a kiírást: ”Nyugodj meg haver, minden rendben lesz„.

A rendőrség nagy erőkkel kezdte meg a rendkívül furcsa és egészen felfoghatatlan eset felderítését.