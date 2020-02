Fidesz-KDNP: a “Soros-hálózat” egymás ellen uszítja a magyarokat és a romákat

Belföld

MTI ,

A “Soros-hálózat” a gyöngyöspatai iskolaügyben egymás ellen akarja uszítani a magyarokat és a romákat, ezt a célt szolgálja a vasárnap Budapestre tervezett vonulásos tüntetés is – mondta Nacsa Lőrinc kereszténydemokrata országgyűlési képviselő a kormánypártok nevében szombaton Budapesten újságíróknak.

A politikus kifejtette, a “tüntetés szervezője, Setét Jenő maga is Soros-aktivista”, ahogy szervezete, az Idetartozunk Egyesület is “Soros-pénzből működik”. “A tüntetéshez csatlakozók is jól ismert, külföldről finanszírozott Soros-szervezetek, amelyek számos alkalommal próbáltak már beavatkozni a magyar belpolitikába és nyomást gyakorolni például a bevándorláspolitikánkra” – fogalmazott.

Nacsa Lőrinc kiemelte, “most vasárnap is ott lesz a Soros-egyetemhez köthető Szabad Egyetem, az Amnesty, a Helsinki Bizottság, a TASZ, a Tanítanék, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet és még sorolhatnám”. A kormánypárti politikus szerint ezekben a szervezetekben közös, hogy “mind ott vannak Soros fizetési listáján”.

Hangsúlyozta, a “Soros-hálózat valódi célja, hogy félreállítsa a bevándorlásellenes nemzeti kormányt, hogy helyébe saját balliberális bábjait ültesse”. “Az elmúlt években sok mindennel próbálkoztak már, de kudarcot vallottak, most azzal akarnak feszültséget kelteni Magyarországon, hogy egymás ellen akarják uszítani a magyarokat és a romákat” – tette hozzá.

A KDNP képviselője szerint erről szól a vasárnapra tervezett tüntetés és az “egész Gyöngyöspata-ügy” is, amelyet “eleve a Soros-hálózat provokált ki: rávették a roma családokat, indítsanak pert az állam ellen”. “Feszültséget keltettek és most (…) akadályozzák a roma családokkal való békés megegyezést”, sőt “már odáig is elmennek, hogy a roma emberek mögé bújva tüntetést is szerveznek Budapesten” – mondta Nacsa Lőrinc.

A kormánypárti politikus kérdésekre válaszolva aláhúzta, az ügyben érintett gyöngyöspataiak jövőjét a kormány által felajánlott képzések segíthetik a leginkább, erről pedig folyamatosak a tárgyalások. Úgy fogalmazott, amennyiben a vasárnapi tüntetés szervezői is a helyi emberek érdekeit néznék, akkor először le kellene menniük Gyöngyöspatára beszélni az érintettekkel ahelyett, hogy “színjátékot” rendeznek a fővárosban a nemzetközi és a magyar balliberális sajtónak.

Nemzeti konzultáció – A gyöngyöspatai ügy két kérdésben is téma lesz

Gyöngyöspata iskolapere két kérdésben is téma lesz az új nemzeti konzultációban – közölte Horváth László miniszterelnöki megbízott, a térség fideszes parlamenti képviselője szombaton a kormány Facebook-oldalán elérhető videóban.

A miniszterelnöki megbízott azt mondta, a gyöngyöspatai ügyben “egy külföldről pénzelt szervezet kezdeményezésére” a helyi romák pert indítottak, és végül 100 millió forintos kártérítést ítéltek meg nekik.

Az egyik kérdés arra vonatkozik majd, hogy igazságos-e ez a kártérítés. A másik kérdés az, hogy ha már megítélték ezt a kártérítést nekik, akkor miként teljesítsék – tette hozzá.

“A mi álláspontunk szerint oktatási, képzési programok szolgálnák leginkább a roma közösség érdekét, mert így jutnak munkához és így tudnak kitörni a szegénységből” – hangsúlyozta Horváth László.

Hozzáfűzte, az elmúlt időszakban a cigány társadalomban felére csökkent a munkanélküliség, s a kormány azt szeretné, ha ez a folyamat nem törne meg.

“Ezek fontos kérdések, ezért szerepelnek a konzultációban, és ezért kérjük, hogy mondja el ön is a véleményét” – fogalmazott.