Guiness rekordott döntött a kutya

Big news to share😍— our local paper decided to write an article on a good boy(aka me) and I was SUCH a good boy that I carried 6 tennis balls and my new friend Georgie got it on camera!! @guinnessworldrecords I'm coming for you very VERY soon! My story is below • • •Photo cred— my new friend Georgie♥️ • https://www.democratandchronicle.com/story/news/2020/02/05/finley-molloy-six-tennis-balls-guinness-world-record-canandaigua-ny/4623658002/