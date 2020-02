Gyárfás: Nincs mit beismernem

Belföld

Lokál ,

Megkezdődött Gyárfás Tamás büntetőügye a Fővárosi Törvényszéken. A sportvezetőt az ügyészség a Fenyő-gyilkosság ügyében előre kitervelten elkövetett emberöléssel vádolja, mint felbujtót, azonban szerinte nem fognak bizonyítékot találni ellene.

A Fővárosi Főügyészség szerint Gyárfás Tamás felbujtotta Portik Tamást, hogy ölesse meg Fenyő Jánost, akit aztán a szlovák bérgyilkos, Jozef Rohác 1998. február 11-én meg is ölt Budapesten, a nyílt utcán.

A tárgyalásra előbb Gyárfás Tamás érkezett meg, majd Portik Tamás, akin rabruha volt. Nagy készültség mellett hozták a rendőrök, kezét és lábát is megbilincselve. A volt Energol-vezért korábban 13 évre ítélték az Aranykéz utcai robbantás és a Fenyő-gyilkosság miatt. Ahogy korábban, úgy most is mindkét gyilkosságot tagadta. Miközben a bíró beszélt hozzá, a fejét rázta. Azt mondta, nem tudja, mikor tud vallomást tenni, időre van szüksége, hogy felkészüljön. Erre valószínűleg tavasszal kerül sor.

Ezt követően Portikot visszavitték a börtönbe, majd egy szünet után Gyárfás megkezdte háromnaposra tervezett vallomását.

– Nincs mit beismernem, vallomást viszont kívánok tenni – kezdte Gyárfás, aki hangsúlyozta: nem volt oka megöletni Fenyő Jánost.

Azt mondta: ha már így hozta a sors, örül, hogy tisztázhatja magát. Azt állította, ugyan voltak vitái Fenyővel, de ezek mindig nyíltan zajlottak, és soha nem alkalmazott erőszakot. Állítása szerint a vádirattal ellentétben sem Tasnádi Pétert, sem Portik Tamást nem bízta meg soha semmivel.

Gyárfás Tamás szerint a vádirattal ellentétben Fenyő János nem próbálta a kilencvenes évek első felében befeketíteni őt a médiában, és nem jelentek meg róla negatív hangvételű cikkek a Népszavában. Ennek bizonyítékaként bemutatta a bíróságnak az 1993–1995 között a lapban róla megjelent összes cikket.